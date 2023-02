Μαρία Σάκκαρη – Τζέσικα Πεγκούλα 1-2: Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Qatar Open η Ελληνίδα

Εκτός τελικού στην Ντόχα έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχασε σε 2 ώρες με 6-2,4-6,6-1 από την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα και για 2η σερί εβδομάδα δεν μπόρεσε να προκριθεί από τον ημιτελικό.

BRILLIANT Jessica 🫡@JLPegula rallies past Sakkari 6-2, 4-6, 6-1 to reach her first singles final of 2023!#QatarTennis pic.twitter.com/qdW69hPiIn

— wta (@WTA) February 17, 2023