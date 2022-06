Μαρέβα Μητσοτάκη: Σοκ η απόφαση στις ΗΠΑ για την άμβλωση

Η Μαρέβα Μητσοτάκη σε ανάρτησή της με λακωνικό τρόπο δηλώνει την αντίθεσή της στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις ΗΠΑ που απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Η κ. Μητσοτάκη έγραψε: Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Προκαλεί σοκ και ραγίζει την καρδιά η ανατροπή της Roe v Wade [δηλ. της απόφασης νομιμοποίησης των αμβλώσεων] έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα».

It is shocking and heartbreaking to see Roe v. Wade overturned after almost 50 years. Women should have the right to choose. These are fundamental rights.

— Mareva Grabowski-Mitsotaki (@MarevaGrabowski) June 24, 2022