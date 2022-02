Μάντζος: Το ΚΙΝΑΛ καταθέτει ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Τις προτάσεις του ΚΙΝΑΛ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, κατέθεσε σήμερα σε συναντήσεις του με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς των Χανίων ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μάντζος. Ο κ. Μάντζος βρέθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας του κόμματος για την προώθηση και παρουσίαση των προτάσεων του Κινήματος Αλλαγής.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος των επαφών του υποστήριξε ότι «το κύμα των ανατιμήσεων σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα και αδιέξοδα στην ζωή της ελληνικής οικογένειας, των νοικοκυριών. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όσα θα έπρεπε για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, δίνει λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους και αυτό είναι ένα δόγμα αντιαναπτυξιακό που πρέπει να αλλάξει».

Παράλληλα επεσήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε αντίθεση από τα όσα λέγονται από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, καταθέτει ρεαλιστικές προτάσεις, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες για την αντιμετώπιση του κύματος των ανατιμήσεων και της ενεργειακής φτώχειας».

Ο κ. Μάντζος αναφέρθηκε σε μια σειρά μακροπρόθεσμα μέτρα που προτείνει το ΚΙΝΑΛ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ανακούφισης των νοικοκυριών, όπως η άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο 6% για μια σειρά βασικών καταναλωτικών αγαθών για τουλάχιστον 6 μήνες, μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, υιοθέτηση μιας μορφής ΕΚΑΣ για 250.000 μικροσυνταξιούχους και την θέσπιση ενός πλαφόν στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας και στις ρήτρες αναπροσαρμογής.

«Αυτές είναι πραγματικές προτάσεις που μέσα από τις συναντήσεις μας με κοινωνικούς φορείς σε όλη την χώρα προωθούμε. Το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ όλο και πιο δυνατό, κάθε μέρα πέρα από τοξικές αντιπαραθέσεις και διλλήματα», τόνισε χαρακτηριστικά .

Απαντώντας σε ερώτηση για αν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για την εφαρμογή των προτάσεων του κόμματος του υποστήριξε ότι υπάρχουν χρήματα, κάνοντας λόγο για στοχευμένες παροχές που όπως είπε θα βοηθήσουν αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες.

« Οι κοινωνικές ανισότητες είναι βαριές και δεν θεραπεύονται με οριζόντια μέτρα και συνταγές», κατέληξε.

Κατά την παρουσία του στα Χανιά, ο κ. Μάντζος συναντήθηκε και με κομματικά στελέχη.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/mantzos-katathetoume-realistikes-protaseis-gia-tin-antimetopisi-tis-akriveias

