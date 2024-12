Μαγδεμβούργο: Βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης του δράστη – Αστυνομικός τον σημαδεύει με όπλο

O κυβερνήτης του κρατιδίου δρ Ράινερ Χάσελοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος για το μακελειό στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου είναι ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός που ήρθε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 2006.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σαξονία-Άνχαλτ δήλωσε ότι πρόκειται για «ένα έγκλημα που διαπράχθηκε από ένα άτομο και δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος». «Το πρωί μπορούμε να κάνουμε διπλό έλεγχο και να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση», δήλωσε.

Ο δρ Χάσελοφ δήλωσε επίσης ότι τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι από αυτούς «σοβαρά». Η Γερμανία θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να φροντίσει τους τραυματίες και το πρωί θα συζητηθούν τα απαραίτητα μέτρα καθώς και η σοβαρότητα της επίθεσης με τον εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που δείχνει αστυνομικό να εξουδετερώνει ένα άτομο. Φέρεται να είναι από το σημείο της επίθεσης:

