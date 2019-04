Μάχη Μαδούρο – Γκουαϊδό για τον έλεγχο του στρατού

Σκηνές που θυμίζουν εμφύλιο εκτυλίσσονται στη Βενεζουέλα έπειτα από το κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, για στρατιωτική εξέγερση κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο. Οι δύο αντίπαλοι ερίζουν για τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, την ώρα που το Καράκας συγκλονίζεται από εικόνες βίας, με επεισόδια, ανταλλαγές πυροβολισμών και πετροπόλεμο. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος, η οποία «σχεδιάστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση».

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και μελών της αντιπολίτευσης, έξω από τη στρατιωτική βάση La Carlota απ’ όπου έκανε ο Γκουαϊδό το κάλεσμα, μαζί με 70 ένοπλους άνδρες και τον μέχρι πρότινος φυλακισμένο ηγέτη της αντιπολίτευσης Λεοπόλδο Λόπεζ.

Σε νέο του μήνυμα προς τους διαδηλωτές και τον στρατό, ο Γκουαϊδό, επανέλαβε πως «ξεκίνησε η επιχείρηση Ελευθερία» και συνέχισε: «Σήμερα είναι εμφανές πως οι Ένοπλες δυνάμεις είναι στο πλευρό του λαού και όχι του δικτάτορα. Γνωρίζουμε πως όλοι οι Βενεζουελάνοι είναι υπέρ της αναθεώρησης του συντάγματος. Αυτή η στιγμή έφτασε. Οι 24 Πολιτείες της χώρας διάλεξαν το δρόμο: Το δρόμο χωρίς επιστροφή».

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters ανέφεραν νωρίτερα πως δεκάδες, κυρίως νεαροί, ένοπλοι άνδρες με στρατιωτική περιβολή που συνόδευαν τον Γκουαϊδό αντάλλαξαν πυρά με στρατιώτες που υποστήριζαν τον Μαδούρο έξω από την αεροπορική βάση, όμως δεν φαίνεται προσώρας επικείμενη η ανάληψη της εξουσίας από την αντιπολίτευση με τη βία.

Επίσης ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών έξω απ’ την βάση, ένας εκ των αξιωματικών του στρατού που στηρίζουν το καθεστώς, τραυματίστηκε στο λαιμό από σφαίρα διαδηλωτή. Μάλιστα, κατηγόρησε ως υπεύθυνους «τους πολιτικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης».

Αξιωματικός της επίμαχης στρατιωτικής βάσης πάντως διευκρίνισε στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Telesur ότι οι αναφορές περί «λιποτακτών» είναι λανθασμένες. Τόνισε ότι οι στρατιώτες που παραμένουν πιστοί στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο έχουν υπό τον έλεγχό τους τη βάση.

A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase#Venezuela pic.twitter.com/xOEFgcKnSh

