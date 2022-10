M. Βρετανία: Στο 10,1% ο πληθωρισμός – Σε υψηλό 40ετίας

Εκτός ελέγχου βρίσκεται ο πληθωρισμός στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι πολίτες είδαν τις τιμές στα τρόφιμα και τα ποτά να παίρνουν την ανιούσα, αναγκάζοντάς τους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε ετήσια άνοδο 10,1% τον Σεπτέμβριο από 9,9% τον προηγούμενο μήνα, σε υψηλό 40 ετών που ήταν επίσης και τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι οικονομολόγοι περίμεναν 10%.

Στο 15,9% κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός χονδρικής σε ετήσια βάση, μετά το 16,4% του Αυγούστου. Η λίρα υποχώρησε μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, χάνοντας έως και 0,3% σε ημερήσια βάση, με την ισοτιμία στο 1,1286 δολάριο.

NEW:

Rate of inflation back up to 10.1% in September on target Consumer Prices Index measure… 5 times target.

Normally used as basis for uprating rises in pensions under triple lock, and benefits and tax credits, for April, but that is unclear right now. pic.twitter.com/nESDdkHAgI

— Faisal Islam (@faisalislam) October 19, 2022