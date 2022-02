Ουκρανία: Λυσσαλέα επίθεση από αέρα και στεριά εξαπολύουν οι Ρώσοι

Επιβεβαίωσαν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ότι οι Ρώσοι επιχειρούν πλέον στο Κίεβο. Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «ο εχθρός» βρίσκεται στην περιοχή Όμπολον, περίπου 9 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας και την ουκρανική Βουλή.

«Ειρηνικοί πολίτες – Να προσέχετε. Μην βγαίνετε από το σπίτι σας», αναφέρει επίσης. «Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστες τον εχθρό!», έγραφε επίσης το μήνυμα.

Το Κίεβο ήταν περικυκλωμένο από ρωσικά στρατεύματα τα οποία προελαύνουν προς την ουκρανική πρωτεύουσα.

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022