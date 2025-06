Λος Άντζελες: Επίθεση Τραμπ – Αποκαλεί ανίκανους κυβερνήτη και δήμαρχο – Αναλαμβάνει η Εθνοφρουρά

Σε πεδίο συγκρούσεων μετατρέπεται το Λος Άντζελες το τελευταίο 48ωρο, με τα επεισόδια που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών. Στην «πόλη των αγγέλων» θα αναπτυχθούν 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς με εντολή του προέδρου Τραμπ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Λευκός Οίκος επικρίνει δριμύτατα τις αρχές της Καλιφόρνιας ως ανίκανες, ενώ ο Κυβερνήτης της Πολιτείας χαρακτήρισε εμπρηστική την απόφαση να σταλεί η Εθνοφρουρά.

#BREAKING: The federalized California National Guard has arrived in Los Angeles just before 4am on Sunday to assist the DHS, LASD, and LAPD, according to @ABC7. 2,000 troops were deployed to Los Angeles, while using LIVE rounds to quell protests and riots. pic.twitter.com/iXWadKxF4T