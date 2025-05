Λίβερπουλ: Πώς το εορταστικό κλίμα μετατράπηκε σε τραγωδία – Τουλάχιστον 27 τραυματίες στην παρέλαση της ομάδας

Μια μέρα εορτασμού μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου στο Λίβερπουλ, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε με ταχύτητα στο πλήθος που συμμετείχε στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους «Reds», τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τέλος μιας μέρας που είχε ξεκινήσει με ενθουσιασμό και συγκίνηση, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της Λίβερπουλ είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου – ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η επιτυχία της Λίβερπουλ ήταν απρόσμενη, καθώς ήρθε στην πρώτη σεζόν του νέου προπονητή της, Άρνε Σλοτ.

Τραυματίες

Το εορταστικό κλίμα διακόπηκε βίαια όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω πάνω στους οπαδούς που πανηγύριζαν.

Όπως δήλωσαν οι αρχές, σχεδόν 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν -εκ των οποίων οι 27 διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία-, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ενώ ένα παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο Νικ Σερλ, αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Merseyside, δήλωσε: «Τρεις ενήλικες και ένα παιδί απεγκλωβίστηκαν από κάτω από το όχημα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο».

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λίβερπουλ μετέφερε 27 ανθρώπους σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ άλλοι 20 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου. Επιπλέον, περισσότεροι τραυματίες εμφανίστηκαν αργότερα σε τοπικά επείγοντα περιστατικά.

Κανένα από τα θύματα δεν έχει ταυτοποιηθεί δημόσια.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα σκούρο όχημα να επιταχύνει μέσα στο πλήθος, εκτοξεύοντας τουλάχιστον ένα άτομο στον αέρα, ενώ άλλοι πέφτουν στο έδαφος κάτω από το ΙΧ.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It’s looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025



Το όχημα σταμάτησε τελικά, και ο οδηγός, ένας 53χρονος Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ, συνελήφθη επί τόπου.

🚨 GRAPHIC WARNING



A car has ploughed into Liverpool’s Premier League Parade this evening, injuring many. pic.twitter.com/FSoRY1ONmj — Sydney Jones 🇬🇧 (POB) 🟣 (@JournoJones05) May 26, 2025



Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η στιγμή που το οργισμένο πλήθος προσπαθεί να λιντσάρει τον συλληφθέντα που φέρεται ότι προκάλεσε το ατύχημα.

Λίβερπουλ: Οργισμένο πλήθος επιχειρεί να λιντσάρει τον δολοφόνο που έπεσε στο αυτοκίνητο επάνω στο πλήθος – τα στοιχεία του ακόμα δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα pic.twitter.com/JoeeIT1DZV — olympiaGR (@olympiada) May 26, 2025



Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ δεν αναζητείται άλλος ύποπτος.

Η υποδιευθύντρια της αστυνομίας, Τζένι Σιμς, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και ότι «διεξάγεται εκτενής έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της σύγκρουσης».

«Παρακαλούμε τους πολίτες να μην κοινοποιούν υλικό με περιεχόμενο σοκ στο διαδίκτυο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες βρίσκονταν ήδη στο σημείο της παρέλασης όταν συνέβη το περιστατικό, γεγονός που συνέβαλε στην άμεση αντίδραση των αρχών.

Η αντίδραση του Στάρμερ και της ομάδα της Λίβερπουλ

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι αποτρόπαιες – οι σκέψεις μου είναι με όλους τους τραυματίες και όσους επηρεάστηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και συνεχιζόμενη ανταπόκρισή τους σε αυτό το περιστατικό. Ενημερώνομαι διαρκώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δοθεί στην αστυνομία ο απαραίτητος χώρος για να διερευνήσει [το περιστατικό]», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025



Η Λίβερπουλ εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας αναφέροντας: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν επηρεαστεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που διαχειρίζονται την κατάσταση».

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Το πώς το όχημα κατάφερε να εισέλθει στον κεντρικό άξονα της παρέλασης παραμένει αδιευκρίνιστο. Η Σιμς δήλωσε ότι ήταν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο κάποιων δρόμων, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, η αστυνομία είχε απευθύνει έκκληση στους πολίτες μέσω social media.

«Παρακαλούμε να παραμείνετε ασφαλείς κατά τη διάρκεια της σημερινής Παρέλασης Νίκης της #LFC, αποφεύγοντας να ανεβαίνετε σε κτίρια, κατασκευές, σκαλωσιές ή αστικό εξοπλισμό. Η διαδρομή της παρέλασης εκτείνεται σε 10 μίλια και υπάρχουν πολλά ασφαλή σημεία για να δείτε το λεωφορείο της Λίβερπουλ. Ελπίζουμε να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα!», ανέφερε η ανακοίνωση.

Please keep yourselves and other people safe during today's #LFC Victory Parade by not climbing buildings, structures, scaffolding or street furniture. The parade route covers 10 miles and there are plenty of safe vantage points to see the LFC bus. Hope everyone has a great day! pic.twitter.com/TzVfWxjSNO — Merseyside Police (@MerseyPolice) May 26, 2025



Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της πόλης του Λίβερπουλ, Λίαμ Ρόμπινσον, το περιστατικό «έριξε ένα πολύ σκοτεινό σύννεφο πάνω σε μια κατά τα άλλα χαρμόσυνη μέρα για την πόλη».

