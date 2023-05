Βρετανία: Έγινε η ιστορική στέψη του Βασιλιά Καρόλου

Στην πρώτη στέψη μετά από 70 χρόνια, νέος βασιλιάς της Βρετανίας στέφθηκε ο Κάρολος με όρκο στην Εκκλησία και την υπόσχεση να υπηρετήσει τα εκατομμύρια των υπηκόων του στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο.

The most sacred part of the Coronation Service, The Archbishop of Canterbury anoints His Majesty’s hands, chest and head with holy oil in the Coronation Chair.

Regarded as a moment between the Sovereign and God, the Anointing Screen protects the sanctity of this act. pic.twitter.com/PqC8QXSByX

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023