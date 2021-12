Λίστα Forbes: Οι 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο της ψυχαγωγίας

Η Rihanna, η Beyonce και η Taylor Swift βρίσκονται στη λίστα με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο της ψυχαγωγίας του επιχειρηματικού περιοδικού Forbes. Στην 18η ετήσια κατάταξη του Forbes περιλαμβάνονται διευθύνουσες σύμβουλοι, επιχειρηματίες, πολιτικοί, καλλιτέχνες και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης.

Η Riri βρίσκεται στο Νο. 68 και ως καλύτερα σημεία της μουσικού αναφέρεται μεταξύ άλλων η ιδιότητά της ως δισεκατομμυριούχου «χάρη στην επιτυχία της σειράς καλλυντικών Fenty Beauty». Η εταιρεία καλλυντικών της τραγουδίστριας του «Diamonds» κατέγραψε έσοδα άνω των 550 εκατομμυρίων δολαρίων το 2020.

Είναι συνιδιοκτήτρια του brand με τη γαλλικό όμιλο πολυτελών είδων LVMH. Η περιουσία της Rihanna ανέρχεται στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Η εμφάνισή της στη λίστα έρχεται μετά την ανακήρυξή της ως Εθνικής Ηρωίδας στη γενέτειρά της, τα νησιά Μπαρμπέιντος.

Η Beyonce έφτασε στο Νο. 76. Το Forbes επικρότησε την περιοδεία της το 2018 «On The Run II», αφού απέφερε περίπου πέντε εκατομμύρια δολάρια ανά βραδιά και «συνολικά περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια». Η Beyonce επίσης πρόσφατα, κυκλοφόρησε την πέμπτη συλλογή ενδυμάτων-συνεργασία με την Adidas, «Halls of Ivy».

