Λίντσεϊ Πέρλμαν: Βρέθηκε νεκρή στο Λος Άντζελες η ηθοποιός

Νεκρή στο Λος Άντζελες, μέρες μετά την εξαφάνισή της βρέθηκε η γνωστή τηλεοπτική ηθοποιός Λίντσεϊ Πέρλμαν. Η τηλεοπτική ηθοποιός, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 13 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο North Mariposa Avenue στο Λος Άντζελες βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Λίντσεϊ Πέρλμαν είχε γίνει γνωστή για τη δουλειά της σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Chicago Justice» και το «Empire».

«Δεν επέστρεψε στο σπίτι της και κανείς δεν την έχει δει ή ακούσει από τότε», δήλωσαν οι αστυνομικοί την Τετάρτη, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό της.

Τα αίτια θανάτου της 43χρονης Πέρλμαν δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες και από την ξαδέρφη της, Σαβάνα Πέρλμαν.

Η Daily Mail αναφέρει ότι το σώμα της γυναίκας, βρέθηκε τυλιγμένο σε μια κουβέρτα στο αυτοκίνητό της με «χάπια παντού».

LAPD Missing persons unit is seeking the public assistance in locating Lindsey Erin Pearlman. Any information of Lindsey’s whereabouts, please contact the Missing Persons Unit during business hours at 213-996-1800. After business hours or weekends please contact 877-527-3247. pic.twitter.com/sXlD3oQGDP

— LAPD Missing Persons Unit (@LAPDMPU) February 17, 2022