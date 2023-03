Λευκός Οίκος: Λαμπρή δεξίωση για την 25η Μαρτίου

Με λαμπρότητα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο η ετήσια δεξίωση για την 25η Μαρτίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον ελληνισμό, καθώς η ελληνική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις ΗΠΑ που γιορτάζουν κάθε χρόνο την εθνική τους επέτειο στον Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πέρα από τον ισχυρό επικοινωνιακό της χαρακτήρα, προσφέρει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα για να μεταφέρει μηνύματα στην αμερικανική πολιτική ηγεσία.

Biden: "…they started calling me Joe Bidenopoulos because—oh you think I'm kiddin'. I'm not joking am I. I'm not joking, because of the overwhelming support from the Greek-American community." pic.twitter.com/uR6DlgxtV7

— The Post Millennial (@TPostMillennial) March 29, 2023