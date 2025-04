Λευκός Οίκος: Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του CNN: Είστε άρρωστοι και κανάλι με χαμηλά νούμερα

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του προέδρου Τραμπ, με τον ομόλογό του, Ναγίμπ Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ στον Λευκό Οίκο, μετά από ερώτηση της δημοσιογράφου του CNN, Κέιτλαν Κόλινς.

JUST IN: President Trump has multiple members of his admin take turns ripping CNN's Kaitlan Collins after she asked why an alleged MS-13 member was deported to El Salvador.



Lmao.



Pam Bondi, Stephen Miller, Marco Rubio, as well as Nayib Bukele all ripped the media after Collins… pic.twitter.com/R7Y2ZOSt37