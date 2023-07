Κυριάκος Μητσοτάκης: Σπουδαία νέα η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ως «σπουδαία νέα» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε το βράδυ της Δευτέρας για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οπότε και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι θα προωθήσει στο κοινοβούλιο το σχετικό αίτημα της σκανδιναβικής χώρας.

Great news that Sweden will be joining us soon as the 32nd member of our Alliance. This makes us all safer and stronger. Looking forward to the process being completed!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2023