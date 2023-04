Κυκλοφορούν στην Ελλάδα τα απομνημονεύματα του Μάθιου Πέρι

Από την AΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS με πρόλογο από την Λίσα Κούντροου ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ, ΕΡΑΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΡΙΧΤΟ ΠΡΑΓΜΑ

«Γεια, λέγομαι Μάθιου, αν και ίσως εσείς να με ξέρετε με άλλο όνομα. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Μάτυ. Και κανονικά έπρεπε να είμαι νεκρός».

Έτσι ξεκινάει η καθηλωτική ιστορία του καταξιωμένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι, που μας παίρνει μαζί του στο ταξίδι του από την παιδική του φιλοδοξία για φήμη ως την εξάρτηση και την απεξάρτηση, συστήνοντάς μας, καθ’ οδόν, τον πεντάχρονο Μάθιου, ο οποίος ταξίδευε από το Μόντρεαλ στο Λος Άντζελες, μεταξύ των χωρισμένων γονιών του· τον δεκατετράχρονο Μάθιου, ο οποίος ήταν τενίστας εθνικής εμβέλειας στον Καναδά· και τον εικοσιτετράχρονο Μάθιου, ο οποίος εξασφάλισε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο που ήθελαν οι πάντες, στον πιλότο μιας σειράς για την οποία μιλούσαν οι πάντες, και που τότε λεγόταν Φιλαράκια σαν κι εμάς…

Διηγούμενος μια απίθανη ιστορία όπως μόνο ο ίδιος θα μπορούσε, ο Μάθιου Πέρι φέρνει στο προσκήνιο τη διαλυμένη οικογένεια που τον μεγάλωσε, τον πόθο για αναγνώριση που τον έκανε διάσημο, και το κενό μέσα του που δεν μπορούσε να γεμίσει ακόμη κι όταν τα μεγαλύτερα όνειρά του έγιναν πραγματικότητα. Περιγράφει επίσης τη γαλήνη που έχει βρει στη νηφαλιότητα και πώς νιώθει για τη σαρωτική επιτυχία που έχουν γνωρίσει παντού «Τα Φιλαράκια», διηγούμενος ιστορίες για τους συμπρωταγωνιστές του και για άλλα μεγάλα αστέρια που γνώρισε στην πορεία του. Ειλικρινής, συνειδητοποιημένος, και με το μοναδικό του χιούμορ, ο Πέρι εξιστορεί γλαφυρά τη μακρόχρονη πάλη του με τις εξαρτήσεις και τις αιτίες που τις τροφοδοτούσαν, παρά το γεγονός ότι έμοιαζε να έχει κατακτήσει τα πάντα.

Το βιβλίο «Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο Φριχτό Πράγμα» προλογίζει η Λισα Κούντροου, συμπρωταγωνίστριά του στα «Φιλαράκια». Είναι μια αξέχαστη αυτοβιογραφία, εξίσου προσωπική όσο και διαφωτιστική – αλλά και ένα χέρι βοήθειας προς οποιονδήποτε παλεύει να κατακτήσει τη νηφαλιότητα. Αδείλιαστα ειλικρινές, συγκινητικό, και ξεκαρδιστικά αστείο, αυτό είναι το βιβλίο που περίμεναν οι θαυμαστές του Πέρι.

Τα απομνημονεύματα του Μάθιου Πέρι «Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο Φριχτό Πράγμα», κυκλοφορούν στις 13 Απριλίου 2023 από την AΘens Bookstore Publications αποκλειστικά σε σκληρόδετη πολυτελή έκδοση με κουβερτούρα. Την μετάφραση του βιβλίου έχουν κάνει ο Μάνος Τζιρίτας και ο Θανάσης Χειμωνάς και την επιμέλεια η Όλια Αποστολοπούλου.

Η αγγλική έκδοση κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ από την Flatiron Books ενώ το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί σε περισσότερες από 25 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, το βιβλίο παραμένει συνεχώς για 13 εβδομάδες στη λίστα των ευπώλητων των NYT, ενώ ήδη έχει καταστεί ένα από τα κορυφαία ευπώλητα βιβλία σε ολόκληρο τον κόσμο.

H AΘens Bookstore Publications

H AΘens Bookstore Publications ιδρύθηκε το 2018 και μέσα σε ελάχιστο διάστημα διακρίθηκε για την ποιότητα και την επιτυχία των εκδόσεών της. Μεταξύ άλλων εξασφάλισε τα εκδοτικά δικαιώματα για την Ελλάδα και την Κύπρο των αυτοβιογραφιών του Barack Obama, της Michelle Οbama, των βιογραφιών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκινσγμπεργκ, της δημοφιλούς σειράς του Netflix Stranger Things, της κοινής έκδοσης του Bruce Springsteen και Barack Obama, του κορυφαίου συγγραφέα αστυνομικών διηγημάτων Don Winslow καθώς και του βραβευμένου με Pulitzer έργου των δημοσιογράφων των NYT Megan Τwohey and Jodi Kantor She Said – Κάποια Μίλησε, που πυροδότησε το κίνημα #ΜΕΤΟΟ κ.α. Παράλληλα η AΘens Bookstore Publications εγκαινίασε την πρώτη της σειρά παιδικών βιβλίων σε συνεργασία με τον κορυφαίο συγγραφέα Κυριάκο Αθανασιάδη και την βραβευμένη εικονογράφο Ναταλία Καπατσούλια.,

Η ΑΘens Bookstore Publications είναι μέλος του ΟΣΔΕΛ και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

«Μία ωμή, γενναία αυτοβιογραφία που ήθελε κότσια για να γραφτεί. Όπως φαίνεται, ο Μάθιου Πέρι έχει κότσια. Μας μιλάει για τις εξαρτήσεις του, για τις ασθένειές του, και για την παραλυτική μοναξιά του… Στην ουσία του, το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο ελπίδα για το μέλλον. Αν θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο Μάθιου Πέρι, αφήστε τις φυλλάδες και διαβάστε αυτό». ΜΑΡΤΑ ΚΑΟΥΦΜΑΝ, συνδημιουργός της σειράς του NBC Τα Φιλαράκια