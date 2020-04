Κορωνοϊός: Το πρώτο μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον από το νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μπόρις Τζόνσον που έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό με τα τελευταία νέα για την υγεία του να μην είναι ενθαρρυντικά

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μπόρις Τζόνσον που έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό με τα τελευταία νέα για την υγεία του να μην είναι ενθαρρυντικά, καθώς τα συμπτώματα της ασθένειας δεν δείχνουν να υποχωρούν.

Η Ντάουνινγκ Στριτ και ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός επιμένουν ότι μπήκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και για να κάνει εξετάσεις επειδή ο πυρετός που προκαλεί ο κορωνοϊός, δεν υποχωρεί.

«Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω συμπτώματα του κορωνοϊού», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter. «Η διάθεσή μου είναι καλη και παραμένω σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε όλους ασφαλείς».

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραμένει υπό παρακολούθηση, πως έχει διάθεση και δουλεύει κανονικά.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

Όταν ρωτήθηκε αν τα συμπτώματα που έχει ο Μπόρις Τζόνσον είναι ήπια, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού τα χαρακτήρισε επίμονα. Ο βήχας και ο πυρετός δεν τον έχουν αφήσει ούτε και έχουν υποχωρήσει. Παρά τα επίμονα συμπτώματα, πάντως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του ο Μπόρις Τζόνσον είχε ένα άνετο βράδυ, είναι σε καλή διάθεση και παραμένει στο νοσοκομείο υπό παρακολούθηση.

Ο Μπόρις Τζόνσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St Thomas το βράδυ της Κυριακής, καθώς οι γιατροί του ανησύχησαν γιατί ο πυρετός δεν έπεφτε, 10 μέρες μετά τη διάγνωση πως ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει κορωνοϊό.

Αν και δεν έγινε επισήμως γνωστό σε τι είδους εξετάσεις θα υποβληθεί, ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πιθανό να εκτιμηθεί η κατάσταση των πνευμόνων του, της καρδιάς και άλλων οργάνων, απέναντι στον ιό. Νωρίτερα, η Daily Mail είχε μεταδώσει ότι ο Τζόνσον έκανε θεραπεία με οξυγόνο. Το ίδιο έγραψαν και οι Times, σημειώνοντας ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν πήγε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο επικεφαλής του εργαστηρίου κυτταρικής βιολογίας στο Ινστιτούτο Francis Crick του Λονδίνου, ο Ρούπερτ Μπέιλ, δήλωσε ότι πιθανώς οι γιατροί θα εξετάσουν στοιχεία όπως ο κορεσμός οξυγόνου, αλλά και η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στον ιό, μέσα από εξετάσεις αίματος, καθώς επίσης η λειτουργία της καρδιάς, του ήπατος και των νεφρών. Ενδεχομένως, είπε, να υποβληθεί και σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις των πνευμόνων για μία πιο ακριβή εικόνα.