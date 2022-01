Κορωνοϊός: Παράταση της δωρεάν χορήγησης self-tests στους μαθητές

Μέχρι τη Δευτέρα θα μπορούν να προμηθεύονται self test οι μαθητές προκειμένου να προσέρχονται στα σχολεία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας δεδομένου ότι το πρώτο self test της επόμενης εβδομάδας για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη, τα φαρμακεία θα διαθέσουν self tests και τη Δευτέρα 24/1, προς διευκόλυνση όλων.

Τι ισχύει για τα self tests

Tο self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο. O προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Επιπροσθέτως, βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί,

η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Τέλος, οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν δύο rapid tests την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής.