Κωνσταντινούπολη: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – Τι θέλουν οι δυο πλευρές

Με χαμηλές προσδοκίες και μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης καχυποψίας διεξάγονται οι συνομιλίες των αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη για το ουκρανικό που ξεκίνησαν με την την τριμερή Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας και Τουρκίας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κήρυξε την έναρξη των συνομιλιών, καλώντας να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. «Κάθε ημέρα σημαίνει και νέες απώλειες αμάχων. Πρέπει να αδράξουμε την ιστορική ευκαιρία καθώς η επόμενη φάση θα καθοριστεί από τις επιλογές αυτής της συνάντησης που θα πρέπει να προετοιμάσει συνάντηση ηγετών. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνδράμει με κάθε μέσο στον τερματισμό του πολέμου», είπε, μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

⚡️ First footage from the talks in Istanbul



Delegations from the US, Turkey, and Ukraine seen at the table. pic.twitter.com/qGxPNFgL7y