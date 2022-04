«Κλειδώνουν» στον Μακρόν οι ψηφοφόροι του Μελανσον- Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για τις γαλλικές εκλογές

Στο γεγονός ότι οι ψηφοφόροι του Μελανσόν φαίνονται να κλίνουν στο δεύτερο γύρο περισσότερο υπέρ του Μακρόν και λιγότερο υπέρ της Λεπέν, ενώ η προβλεπόμενη «μέση συμμετοχή» αναμένεται να φτάσει το 73%, επίπεδο πολύ κοντά σε αυτό του πρώτου γύρου (73,7%), αποδίδουν οι δημοσκόποι την όλο και περισσότερο πιθανολογούμενη επικράτηση του Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το 2017, ο Μακρόν κέρδισε με 66,1% των ψήφων έναντι 33,9%.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της BVA, εννέα ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του αριστερού υποψηφίου Ζαν-Λικ Μελανσόν σκέφτεται είτε να απόσχει (30%), είτε να ψηφίσει λευκό (22%).

Όμως, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, είναι πολύ πιο πιθανό να ψηφίσουν υπέρ του Εμανουέλ Μακρόν (30%) παρά υπέρ της Μαρίν Λεπέν (18%).

Επίσης, ο Μακρόν προηγείται με μεγάλη διαφορά στις ηλικίες μεταξύ 70 ετών και άνω (70% έναντι 30% για την Λεπέν), αλλά η διαφορά του έναντι της ακροδεξιάς υποψήφιας βρίσκεται στο περιθώριο του στατιστικού λάθους στις ηλικίες 35 έως 49 ετών (49% για τον απερχόμενο πρόεδρο έναντι 51% για την Λεπέν).

Η εφημερίδα Le Figaro σημειώνει ωστόσο πως εάν ο Μακρόν θέλει να βγει νικητής από την προεδρική αναμέτρηση, στο διάστημα που τον χωρίζει από την κάλπη της 24ης Απριλίου, θα πρέπει να σβήσει την εικόνα του προέδρου των πλουσίων και να την αντικαταστήσει από την εικόνα ενός προέδρου προσεκτικού και προστατευτικού που βρίσκεται κοντά στον απλό πολίτη.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σε αυτό το θέμα της εγγύτητας, ο απερχόμενος πρόεδρος εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα έναντι της Λεπέν. Έρευνα του Ifop έδειξε ότι το 35% των Γάλλων θεωρούσαν πως ο Μακρόν βρίσκεται κοντά στις ανησυχίες τους, έναντι ποσοστού 60% για την Λεπέν.

Στην ίδια εφημερίδα εξάγονται συμπεράσματα, με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου. Όπως αναφέρεται, ο Mακρόν, στον πρώτο γύρο, ήρθε πρώτος στις 184 από τις 343 εκλογικές περιφέρειες που επικράτησε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

Στις περιφέρειες που στις προηγούμενες βουλευτικές είχαν επικρατήσει οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι η Λεπέν, στον πρώτο γύρο των προεδρικών βρέθηκε στην πρώτη θέση στις 54, έναντι 39 για τον Mακρόν και 10 για τον Μελανσόν.

Συνολικά, ο Μακρόν ήλθε πρώτος σε 256 περιφέρειες, η Λεπέν σε 206 και ο Μελανσόν σε 104 περιφέρειες.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/gallikes-ekloges-dimoskopisi-oi-psifoforoi-tou-melanson-klinoun-ston-makron

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram