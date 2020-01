Κοινό μέτωπο Ελλάδας-Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία

Για συμμαχία μεγάλης σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγες ώρες πριν τις τελικές υπογραφές για τον αγωγό EastMed.

“Αυτή είναι μια σημαντική συνάντηση για τις σχέσεις μας με την Ελλάδα και για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ισραήλ- Ελλάδας-Κύπρου”, έγραψε λίγη ώρα αργότερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο twitter, ανεβάζοντας και βίντεο από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Στη συνέχεια οι ηγέτες θα παραστούν στην έβδομη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπογραφεί η συμφωνία για τον αγωγό EastMed.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν μεταβούν στο Ζάππειο για την υπογραφή τις Διακρατικής συμφωνίας για τον αγωγό EastMed, ενώ νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Το βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ισραήλ:

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis at the Prime Minister’s Office in Athens. 🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/FSyMJ39l2m

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 2, 2020