Kίνα: Σοβαρά επεισόδια στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στην Κίνα.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πλήθος εργαζόμενων να διαδηλώνει σε δρόμο και ορισμένους από αυτούς να έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους της ασφάλειας που φορούν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και άλλους αστυνομικούς με εξαρτύσεις μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

中国工人在富士康工厂内抗议政府和工厂反人类防疫政策。

Chinese workers protest against the government's anti-human covid policy .The Chinese government is brutally suppressing the workers' protests. The @Apple that everyone is using are stained with blood. https://t.co/uunW86YyJp

— Inty (@__Inty__) November 23, 2022