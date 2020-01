Κίνα: Δρόμος κατάπιε λεωφορείο – Έξι νεκροί και 10 αγνοούμενοι

Μια γιγαντιαία τρύπα άνοιξε ξαφνικά σε πολυσύχναστο δρόμο της μεγαλούπολης Σινίνγκ, πρωτεύουσας της επαρχίας Τσίνγκχαε, στο δυτικό τμήμα της Κίνας, και κυριολεκτικά κατάπιε λεωφορείο γεμάτο επιβάτες, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς και άλλους 10 αγνοούμενους.

Η άσφαλτος σε δρόμο της Σινίνγκ γεμάτο οχήματα εν κινήσει υποχώρησε χθες Δευτέρα περί τις 17:30 [τοπική ώρα· 11:30 ώρα Ελλάδας]. Η τρύπα καταβρόχθισε το μισό λεωφορείο, στο οποίο προκλήθηκε έκρηξη, σύμφωνα με την κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV.

#China Another angle of the same event where a bus fell into a sinkhole in Xining, Qinghai Province. pic.twitter.com/2FiHkzscO2

