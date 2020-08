Καυγάς με γροθιές σε αεροπλάνο για να φορέσουν μάσκα

Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση της KLM από το Άμστερνταμ με προορισμό την Ίμπιζα όταν δύο επιβάτες, υπό την επήρεια αλκοόλ, αρνήθηκαν να φορέσουν μάσκα για τον κορωνοϊό εντός του αεροπλάνου παρά τις συστάσεις, τόσο του πληρώματος όσο και των συνεπιβατών τους.

Αμφότεροι μάλιστα απάντησαν βίαια, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια με αρκετούς από τους επιβάτες, οι οποίοι όπως ήταν λογικό… υπερίσχυσαν και τους περιόρισαν, με τη βοήθεια και του πληρώματος.

Στους δύο άνδρες δεν επετράπη η έξοδος από το αεροπλάνο μετά την προσγείωσή του στην Ισπανία, όπου και κρατήθηκαν μέχρι την έλευση της αστυνομίας και τη σύλληψή τους.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020