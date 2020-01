Κάτοικοι της Ουχάν φωνάζουν συνθήματα από τα μπαλκόνια τους

Συγκλονιστικά βίντεο, με κατοίκους της Ουχάν, που θυμίζει πόλη-φάντασμα, να τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους, ενώ βρίσκονται σε καραντίνα, στα σπίτια τους, λόγω του νέου κοροναϊού!

Δεκάδες κάτοικοι, που βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους, βγαίνουν τα τελευταία βράδια στα μπαλκόνια τους, τραγουδώντας και φωνάζοντας συνθήματα για συμπαράσταση ο ένας στον άλλον!

Στην κινεζική πόλη των 11 εκατομμυρίων ψυχών (5 εκατομμύρια, βέβαια, την έχουν εγκαταλείψει), που βρίσκεται σε καραντίνα από τις 23 Ιανουαρίου, οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, με τους δρόμους να έχουν αδειάσει, καθώς κανένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί, ενώ όλα τα μαγαζιά έχουν κατεβάσει ρολά και τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν πια τρόφιμα.

Οι «φυλακισμένοι» κάτοικοι, ωστόσο, δεν χάνουν το κουράγιο τους και ακούγονται να φωνάζουν επαναλαμβανόμενα από τα μπαλκόνια τους το σύνθημα «Wuhan, jiayou», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «μην το βάζεις κάτω» ή «συνέχισε, μπορείς να τα καταφέρεις», σε αυτό το συγκλονιστικό κίνημα συμπαράστασης, που έχει γίνει viral στα social media.

Incredible. #Wuhan residents are chanting from their apartments “Wuhan add oil” (“jia you” 加油) apparently meaning “come on Wuhan!” or “Wuhan you can do it!”. #coronarvirus #China #wuhan #coronavirus #CoronaOutbreak pic.twitter.com/2AI16GSh76

