Κάτοικοι στα Βίλια λιθοβόλησαν ξενοδοχείο με πρόσφυγες

Επίθεση και εισβολή σημειώθηκε δύο 24ωρα νωρίτερα, από μια ομάδα περίπου 70 κατοίκων στα Βίλια Αττικής, σε ξενοδοχείο το οποίο, στο πλαίσιο του προγράμματος Filoxenia που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, φιλοξενεί περί τους 88 πρόσφυγες και μετανάστες.

Επικαλούμενοι πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να μη γίνουν δεκτοί πρόσφυγες στην περιοχή, οι εν λόγω κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν έξω από το ξενοδοχείο.

Το πλήθος πέταξε πέτρες στην πρόσοψη του κτιρίου, σπάζοντας την τζαμαρία της εισόδου και εν συνεχεία εισέβαλε στον εσωτερικό χώρο .

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές.

Attacks on #refugees in #Greece continue:

The Alarm Phone was contacted today by a group of people that was attacked by a mob outside Athens. With #Greek police presence, the mob used petrol bombs, stones and batons to attack the whole group – men, women and children. pic.twitter.com/vuwJVkDy8i

— Alarm Phone (@alarm_phone) 15 Μαρτίου 2019