Κατέρρευσε γέφυρα στο Πεκίνο – Σε εξέλιξη οι έρευνες – Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής

Τμήμα γέφυρας κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Σούνι, στα βορειοανατολικά του Πεκίνου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Επιτροπή Μεταφορών του Δήμου Πεκίνου ανακοίνωσε μέσω του Weibo ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Η κατάρρευση σημειώθηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τμήματα της γέφυρας. Η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως και στα δύο ρεύματα, ενώ η φωτιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

