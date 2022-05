Κατερίνη: Συνελήφθη αλλοδαπή που πήρε επιδόματα 10.000€ από το δημόσιο χωρίς να τα δικαιούται

Επιδόματα που δεν δικαιούταν, ύψους κοντά στα 10.000 ευρώ, κατάφερε να πάρει αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Νοέμβριο του 2020, η γυναίκα υπέβαλε επτά ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις-αιτήσεις σε δημόσια υπηρεσία, για την χορήγηση επιδόματος τέκνων και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που δεν δικαιούταν, και έλαβε συνολικά το χρηματικό ποσό των 9.630 ευρώ.

