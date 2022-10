Κατάρρευση γέφυρας στην Ινδία: Εννέα συλλήψεις μετά την τραγωδία – Στους 141 οι νεκροί

Τιτάνια είναι η επιχείρηση διάσωσης στην Ινδία μετά την κατάρρευση της πεζογέφυρας στη δυτική περιοχή Γκουτζαράτ. Όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για την εύρεση επιζώντων σβήνουν.

Σύμμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται στους 141, οι περισσότεροι από τους οποίους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Η αστυνομία συνέλαβε εννέα ανθρώπους στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει για ένα από τα πιο πολύνεκρα δυστυχήματα στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Βίντεο που τραβήχτηκε ακριβώς πριν από την κατάρρευση της γέφυρας δείχνει μια ομάδα νεαρών ανδρών να παίρνουν φωτογραφίες, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να την κουνήσουν από τη μία πλευρά στην άλλη, προτού αυτή καταρρεύσει στον ποταμό που βρίσκεται από κάτω της όταν τα καλώδια που την κρατούσαν υποχώρησαν.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022