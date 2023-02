Κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Κίνα: Τουλάχιστον πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στη χθεσινή κατάρρευση ορυχείου στην Κίνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων αγνοουμένων, η οποία είχε διακοπεί λόγω κατολίσθησης.

👉The Mine in Inner Mongolia suffered a "catastrophic collapse", with rescue Workers on site trying to bring the trapped Miners to safety‼️🦺 ⛑️ pic.twitter.com/If4MA4gYzV

Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν χθες όταν κατέρρευσε τμήμα του υπαίθριου ορυχείου στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, στο βόρειο τμήμα της Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Videos of the coal mine collapse in Inner Mongolia coming in. 2 Dead, 6 injured and 53 still missing as per latest reports.

How will the #Chinese secure their projects in other countries when such is the situation in China itself!? pic.twitter.com/o4vVDHZxeU

— Anastasia Петрова (@ana_petrov1) February 23, 2023