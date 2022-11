Καλάθι του νοικοκυριού: Ο νέος τιμοκατάλογος των σούπερ μάρκετ – Μειώσεις 18,1%

Στο e-katanalotis.gov.gr βρίσκεται η νέα λίστα με τα προϊόντα που ενέταξαν τα σούπερ μάρκετ στο καλάθι του νοικοκυριού για την εβδομάδα από σήμερα (23.11.2022) έως και τις 28 Νοεμβρίου.

Οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προχώρησαν σε μειώσεις που έφτασαν το 18,1% στο συνολικό κόστος του καλαθιού του νοικοκυριού, σύμφωνα με τους νέους τιμοκαταλόγους που έστειλαν, αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αναλυτικά, από το σύνολο 816 προϊόντων στο «καλάθι του νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα

-στα 167, ποσοστό 20,5%, η τιμή μειώθηκε

-στα 589, ποσοστό 72,1% η τιμή παρέμεινε σταθερή

-και μόλις σε 60, ποσοστό 7,3%, η τιμή αυξήθηκε ελαφρά στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» είναι αισθητά μειωμένο στη συντριπτική πλειονότητα των σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη μείωση -18,1% στην αλυσίδα My market, αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Ρύζι ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR 0.76€/τεμ. 1.52€/κιλό

Ψωμί για Tοστ ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ 1.29€/τεμ. 1.90€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ. 3.36€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ 0.77€/τεμ. 2.20€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ 1.06€/τεμ. 3.03€/κιλό

Φρυγανιές ΠΑΠΑΔ ΦΡΥΓ ΣΤΑΡ 4Χ127.5Γ ΔΩΡ 1 ΠΑΚ 1.26€/τεμ. 2.47€/κιλό

Μακαρόνια Νο 6 AB SPAGHETTI N6 500GR 0.62€/τεμ. 1.24€/κιλό

Χοιρινό Συσκευασμένο ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 5.53€/τεμ. 5.53€/κιλό

Πουλερικό Συσκευασμένο AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 2.99€/τεμ. 2.99€/κιλό

Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ 0.98€/τεμ. 6.13€/κιλό

Ψάρια Κατεψυγμένα ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5.20€/τεμ. 5.20€/κιλό

Γάλα Φρέσκο Πλήρες AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ. 1.12€/κιλό

Γάλα Φρέσκο (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ. 1.12€/κιλό

Γάλα Εβαπορέ AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΠΛΗΡΕΣ 400G 0.86€/τεμ. 2.15€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ. 2.25€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ. 2.25€/κιλό

Φέτα ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM 3.98€/τεμ. 9.95€/κιλό

Γκούντα GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.59€/τεμ. 7.95€/κιλό

Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR 1.96€/τεμ. 9.80€/κιλό

Χυμός Τομάτας Διατηρημένος 365 PASSATA ΤΟΜΑΤΑ 500GR 0.48€/τεμ. 0.96€/κιλό

Αυγά AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR 3.29€/τεμ. 0.33€/κιλό

Αυγά AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G 2.35€/τεμ. 0.20€/κιλό

Μαργαρίνες SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G 0.75€/τεμ. 3.75€/κιλό

Παρθένο Ελαιόλαδο ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ 5.55€/τεμ. 5.55€/κιλό

Ηλιέλαιο FYTEL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1ΛΤ 2.55€/τεμ. 2.55€/κιλό

Ηλιέλαιο CAROLINA ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 2.55€/τεμ. 2.55€/κιλό

Λαχανικά Κατεψυγμένα 365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG 1.65€/τεμ. 1.65€/κιλό

Λευκή Ζάχαρη ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG 1.15€/τεμ. 1.15€/κιλό

Λευκή Ζάχαρη ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG 1.15€/τεμ. 1.15€/κιλό

Κρέμες για βρέφη NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20) 5.57€/τεμ. 15.91€/κιλό

Γάλα για βρέφη ALMIRON 1+ GROWING UP 1LT 2.08€/τεμ. 2.08€/κιλό

Γάλα για βρέφη ALMIRON GROWING UP 2+ 1LT 2.08€/τεμ. 2.08€/κιλό

Ελληνικός Καφές ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR

0.98€/τεμ. 10.43€/κιλό

Στιγμιαίος Καφές AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR. 2.37€/τεμ. 23.70€/κιλό

Γαλλικός Καφές JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250G 0.65E 4.93€/τεμ. 19.72€/κιλό

Τσάι ή Χαμομήλι AB ΧΑΜΟΜΗΛΙ 50 GR ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 0.91€/τεμ. 0.02€/κιλό

Κακάο σε Σκόνη ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR 0.84€/τεμ. 6.72€/κιλό

Όσπρια ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0.98€/τεμ. 1.96€/κιλό

Χυμός Πορτοκάλι AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT 0.75€/τεμ. 0.75€/κιλό

Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML 1.36€/τεμ. 13.60€/κιλό

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ 6.75€/τεμ. 0.09€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML 0.95€/τεμ. 0.76€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML 0.95€/τεμ. 0.76€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML 0.95€/τεμ. 0.76€/κιλό

Απορρυπαντικά Πιάτων ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML 0.98€/τεμ. 1.96€/κιλό

Απορρυπαντικά Πιάτων ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML 0.98€/τεμ. 1.96€/κιλό

Χαρτί Κουζίνας ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR 2.65€/τεμ. 3.31€/κιλό

Οδοντόκρεμα ORALB ΟΔ/ΜΑ 1 2 3 75ML 0.98€/τεμ. 13.07€/κιλό

Χαρτί Υγείας 365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY 2.99€/τεμ. 0.30€/κιλό

Σερβιέτες CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T. 1.35€/τεμ. 0.14€/κιλό

Σερβιέτες CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T. 1.35€/τεμ. 0.14€/κιλό

Σερβιέτες CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36 1.85€/τεμ. 0.05€/κιλό

Σερβιέτες CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T. 1.35€/τεμ. 0.14€/κιλό

Ταμπόν CARE TAMPON CONT REGULAR 32T 2.66€/τεμ. 0.08€/κιλό

Σαμπουάν KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML 2.98€/τεμ. 4.97€/κιλό

Σαμπουάν KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML 2.98€/τεμ. 4.97€/κιλό

Σαπούνι Στερεό 365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ. 1.05€/τεμ. 2.80€/κιλό

Πάνες Ακράτειας SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T 7.99€/τεμ. 0.57€/κιλό

Πάνες Ακράτειας SANI PANTS N3 LARGE 10+4T 9.99€/τεμ. 0.71€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T 10.89€/τεμ. 0.19€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T 10.89€/τεμ. 0.22€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T 10.89€/τεμ. 0.24€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T 10.89€/τεμ. 0.25€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T 10.89€/τεμ. 0.26€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T 10.35€/τεμ. 0.27€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T 10.32€/τεμ. 0.29€/κιλό

Μωρομάντηλα CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM 2.42€/τεμ. 0.01€/κιλό

Μωρομάντηλα CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM 2.42€/τεμ. 0.01€/κιλό

Σαμπουάν για Μωρά SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML 2.88€/τεμ. 5.76€/κιλό

Σαμπουάν για Μωρά SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.88€/τεμ. 5.76€/κιλό

Τροφή για Σκύλους 365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ 1.59€/τεμ. 1.28€/κιλό

Τροφή για γάτες 365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ 0.60€/τεμ. 1.45€/κιλό

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0.94€/τεμ. 0.94€/κιλό

Bazaar

Ρύζι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΡΥΖΙ τ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0.72€/τεμ. 1.44€/κιλό

Ψωμί για Tοστ ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.29€/τεμ. 1.84€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.77€/τεμ. 2.2€/κιλό

Φρυγανιές ELITE 125Gx3(+1 free) ΦΡΥΓ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 1.27€/τεμ. 3.39€/κιλό

Μακαρόνια Νο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙ No6 0.62€/τεμ. 1.24€/κιλό

Μακαρόνια Νο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙΝΙ No10 0.62€/τεμ. 1.24€/κιλό

Χοιρινό Συσκευασμένο ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΝΩΠΟ Α/Ο 4.95€/τεμ. 4.95€/κιλό

Πουλερικό Συσκευασμένο ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2.99€/τεμ. 2.99€/κιλό

Γαλοπούλα ή/και Πάριζα FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 1.49€/τεμ. 7.45€/κιλό

Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 0.98€/τεμ. 4.9€/κιλό

Ψάρια Κατεψυγμένα PESCANOVA 600G ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ ΚΤΨ 4.48€/τεμ. 7.47€/κιλό

Γάλα Φρέσκο Πλήρες ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.5% 1.19€/τεμ. 1.19€/κιλό

Γάλα Φρέσκο (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 1.5% 1.19€/τεμ. 1.19€/κιλό

Γάλα Εβαπορέ ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ 1.1€/τεμ. 2.68€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1KG ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%

2.99€/τεμ. 2.99€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1KG ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 2.99€/τεμ. 2.99€/κιλό

Φέτα ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 400G (VACUUM) 3.98€/τεμ. 9.95€/κιλό

Γκούντα PALADIN 200G ΓΚΟΥΝΤΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 1.75€/τεμ. 8.75€/κιλό

Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 1.95€/τεμ. 9.75€/κιλό

Χυμός Τομάτας Διατηρημένος THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.49€/τεμ. 0.98€/κιλό

Αυγά ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 6-ΤΜΧ ΑΥΓΑ MEDIUM 1.25€/τεμ. 0.21€/κιλό

Μαργαρίνες REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.68€/τεμ. 2.72€/κιλό

Παρθένο Ελαιόλαδο ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5.99€/τεμ. 5.99€/κιλό

Ηλιέλαιο FARMER 1L ΗΛΙΕΛΑΙΟ 2.8€/τεμ. 2.8€/κιλό

Λαχανικά Κατεψυγμένα FARMER 1KG ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1.65€/τεμ. 1.65€/κιλό

Λευκή Ζάχαρη ROYAL SUGAR 1KG ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1.15€/τεμ. 1.15€/κιλό

Κρέμες για βρέφη ΓΙΩΤΗΣ 300G(-0.40€) FARINE LACTEE 2.50€/τεμ. 8.33€/κιλό

Γάλα για βρέφη FRISOLAC 400G ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚ (EASY LID) 13.8€/τεμ. 34.5€/κιλό

Ελληνικός Καφές ΚΑΛΗΜΕΡΑ 100G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 0.99€/τεμ. 9.9€/κιλό

Στιγμιαίος Καφές INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 3.99€/τεμ. 19.95€/κιλό

Γαλλικός Καφές BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 3.99€/τεμ. 15.96€/κιλό

Τσάι ή Χαμομήλι ΕΥΡΙΠΟΣ 1G x 10-ΦΑΚ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 0.65€/τεμ. 0.065€/κιλό

Κακάο σε Σκόνη ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.35€/τεμ. 10.8€/κιλό

Όσπρια FARMER 500G ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΜΕΞΙΚΟΥ 1.15€/τεμ. 2.3€/κιλό

Χυμός Πορτοκάλι ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ 100% ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0.79€/τεμ. 0.79€/κιλό

Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά SEPTONA 80ML MILD ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ LOTION 70% ALC

1.29€/τεμ. 16.13€/κιλό

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 2.95€/τεμ. 0.1€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ 0.95€/τεμ. 0.48€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες BAZAAR 1L PLUS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 1.35€/τεμ. 1.35€/κιλό

Απορρυπαντικά Πιάτων ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 0.89€/τεμ. 1.78€/κιλό

Χαρτί Κουζίνας BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2.89€/τεμ. 3.85€/κιλό

Οδοντόκρεμα COLGATE 75ML BAKING SODA 1.09€/τεμ. 14.53€/κιλό

Χαρτί Υγείας BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.29€/τεμ. 0.43€/κιλό

Σερβιέτες ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ. 0.19€/κιλό

Ταμπόν O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 2.99€/τεμ. 0.19€/κιλό

Σαμπουάν GLISS 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTIMATE REPAIR 2.62€/τεμ. 6.55€/κιλό

Σαπούνι Στερεό ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.6€/τεμ. 4.8€/κιλό

Πάνες Ακράτειας TENA PANTS PLUS 14-TMX ΕΣΩΡ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUM ECO 8.37€/τεμ. 0.6€/κιλό

Πάνες για Μωρά PAMPERS 26-ΤΜΧ PREMIUM CARE NEWBORN 2-5KG 6.49€/τεμ. 0.25€/κιλό

Μωρομάντηλα SEPTONA 80-ΤΜΧ x2(+1free) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N’ CARE ΧΑΜΟΜ

2.5€/τεμ. 0.01€/κιλό

Σαμπουάν για Μωρά JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.46€/τεμ. 3.28€/κιλό

Τροφή για Σκύλους JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ. 1.6€/κιλό

Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ. 1.6€/κιλό

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις FARMER 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 0.85€/τεμ. 0.85€/κιλό

«Black Friday αυτή την εβδομάδα και από ότι φαίνεται ξεκίνησε με τις νέες τιμές στο «Καλάθι του Νοικοκυριού». Η πρώτη αποτίμηση των νέων τιμών δείχνει ότι από τα 816 προϊόντα, 60 έχουν αύξηση και 167 μείωση ενώ 589 παραμένουν τα ίδια. Το σημαντικότερο: όλες οι αλυσίδες έχουν μείωση», επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.