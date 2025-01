Καίγονται τα προάστια του Λος Άντζελες: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από την πύρινη λαίλαπα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Νότια Καλιφόρνια.

“It’s like driving through hell itself”: A woman driving along the Pacific Coast Highway describes the heartbreaking scene currently unfolding in Los Angeles, as the Palisades Fire destroys homes, topples power lines and forces thousands to flee. pic.twitter.com/MGaGQVLk3n

— CBS News (@CBSNews) January 8, 2025