JP Morgan για SVB: Ισχυρές οι τράπεζες των ΗΠΑ ακόμη και στο χειρότερο σενάριο

Καθησυχαστική εμφανίζεται η JP Morgan σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο μετάδοσης της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank (SVB) και της Signature Bank στη συνέχεια, στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ, καθώς όπως τονίζει τα κεφάλαια των τραπεζών είναι ισχυρά και δεν θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση σε καμία περίπτωση, ακόμη και στο χειρότερο σενάριο.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει, η κατάρρευση της Silicon Valley Bank οδήγησε σε bank run σε μια άλλη τράπεζα – την Signature Bank, που προκλήθηκε από το πολύ υψηλό επίπεδο των ανασφάλιστων καταθέσεων της. Η Fed παρενέβη μαζί με την FDIC και το Υπουργείο Οικονομικών για να προστατεύσει όλους τους καταθέτες και των δύο αυτών τραπεζών και δημιούργησε επίσης μια νέα διευκόλυνση για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες.

«Αυτά τα βήματα έχουν ληφθεί ξεκάθαρα από τις ρυθμιστικές αρχές για να σταματήσουν τυχόν περαιτέρω κινδύνους μετάδοσης και τη φυγή καταθέσεων σε άλλες τράπεζες καθώς οι καταθέσεις μετακινούνταν και από άλλες περιφερειακές τράπεζες», όπως σημειώνει.

Ωστόσο, αυτό έχει δημιουργήσει έναν ηθικό κίνδυνο για τη Fed, όπως προειδοποιεί. Δημιουργεί προσδοκίες ότι θα παρέμβει ακόμη και αν μια τράπεζα αντιμετωπίσει προβλήματα στο μέλλον για άλλα ζητήματα. Ωστόσο, αναχαιτίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσης, αυτό δεν πρέπει να αλλάξει τις προσπάθειες της Fed να μειώσει τον πληθωρισμό.

Όσον αφορά στο μέλλον, η JP Morgan αναμένει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αυξημένες απαιτήσεις ρευστότητας για όλες τις τράπεζες και αυξημένη εποπτεία των περιφερειακών τραπεζών από τις ρυθμιστικές αρχές. «Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα ενθαρρύνει καμία τράπεζα να κάνει πιο τολμηρά στοιχήματα με την προσδοκία ότι θα μπορέσουν να διασωθεί από το νέο πρόγραμμα στήριξης της Fed, όπως τονίζει. Οι ρυθμιστικές αρχές εργάζονται για τον περιορισμό της κρίσης και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών όσον αφορά τη ρευστότητα, τις ανασφάλιστες καταθέσεις και το κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, η JP Morgan παραθέτει τα εξής:

Πρώτον, υπάρχει πλέον ένα νέο, μεγάλο πρόγραμμα στήριξης της Fed για παροχή ρευστότητας στις τράπεζες με προνομιακούς όρους. Η Fed δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, το BTFP, όπου οι τράπεζες θα μπορούν να δεσμεύουν υψηλής ποιότητας τίτλους (Treasuries, MBS) για μετρητά στην ονομαστική τους αξία. Το επιτόκιο για τους δανειολήπτες θα είναι το OIS ενός έτους +10 μονάδες βάσης και θα έχει όρους έως ένα έτος. Το Υπουργείο Οικονομικών θα διαθέσει έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια ως backstop για τον πιστωτικό κίνδυνο στη Fed. Αυτό θα προσφέρει μια γέφυρα στις τράπεζες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις χρηματοδότησης και θα μειώσει την πιθανότητα κατάρρευσης τραπεζών που σχετίζονται με τη ρευστότητα.

Δεύτερον, οι ανασφάλιστες καταθέσεις κυμαίνονται από 37-59% των συνολικών καταθέσεων στις περισσότερες τράπεζες των ΗΠΑ έναντι σχεδόν 90% στη Silicon Valley Bank και την Signature Bank. Η Bank of America, η Regions και η Wells Fargo είχαν το χαμηλότερο μερίδιο ανασφάλιστων καταθέσεων με 37% η καθεμία, ακολουθούμενη από την Fifth Third με 42%. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Citi είχε το υψηλότερο μερίδιο ανασφάλιστων καταθέσεων στο 85% δεδομένης της εστίασής της στον τομέα του deposit franchise. Το πελατολόγιο της Citi είναι κυρίως πολυεθνικές εταιρείες και έχει το υψηλότερο μερίδιο καταθέσεων από επιχειρησιακές εταιρικές καταθέσεις. Αυτές οι καταθέσεις είναι διαφορετικές από άλλες εταιρικές καταθέσεις, καθώς χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση day-to-day εργασιών

Τρίτον, κατά την JP Morgan, οι αμερικάνικες τράπεζες έχουν ισχυρά κεφάλαια, και θα παραμείνουν ισχυρά ακόμη και εάν σε ένα απίθανο σενάριο εγγραφούν όλες οι απώλειες από τίτλους, ένα απίθανο σενάριο. Προσαρμόζοντας τους δείκτες ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προς ενσώματα περιουσιακά στοιχεία για όλες τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που διακρατούνται μέχρι τη λήξη (οι απώλειες από διαθέσιμα προς πώληση ήδη περιλαμβάνονται στον αναφερόμενο δείκτη), καμία από τις τράπεζες των ΗΠΑ δεν θα καταστεί μη κεφαλαιοποιημένη, εξηγεί η JP Morgan.