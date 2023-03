Ιταλία: Ισχυροί σεισμοί έπληξαν την Περούτζια – Κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και μεθαύριο, για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Περούτζια, στην κεντρική Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη μετά από την σειρά σεισμικών δονήσεων που καταγράφηκαν σήμερα στην περιφέρεια της Ούμπρια.

Οι ισχυρότερες δονήσεις σημειώθηκαν στις 16.05 το απόγευμα τοπική ώρα (4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ), στις 20.08 (4,6 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ) και στις 20.13 (3,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ). Πριν από λίγο, η ιταλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έκανε γνωστό ότι δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή να έχουν σημειωθεί σοβαρές υλικές ζημιές.

This afternoon, sequence of #earthquakes NW Perugia, Umbria Region, Central Italy. three of them surpassing M4.0 and being felt as far as Slovenia, Croatia and Bosnia and Hercegovina, on the other side of Adriatic.https://t.co/EDoB2w3If3

