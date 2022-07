Ιταλία: Φωτιά σε πάρκο της Ρώμης

Πυρκαγιά ξέσπασε, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, σε πάρκο της περιφερειακής συνοικίας Τσεντοτσέλε, στην ιταλική πρωτεύουσα.

Μπορούσε να διακρίνει, κανείς, το σύννεφο μαύρου καπνού, και από την περιοχή της Τσινετσιτά, όπου βρίσκονται τα γνωστά τηλεοπτικά στούντιο. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις ανατολικές συνοικίες της Αιώνιας Πόλης.

Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά επεκτάθηκε σε κέντρο διάλυσης αυτοκινήτων, προκαλώντας σειρά εκρήξεων, στα στοιβαγμένα οχήματα.

A massive fire broke out on Saturday afternoon in the Casilina-Centocelle area of east Rome, reportedly originating from a car scrapyard, with dense smoke visible from the city centre. #incendioroma pic.twitter.com/sAIvNVQQwp

— Wanted in Rome (@wantedinrome) July 9, 2022