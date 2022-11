Ιταλία: Ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν αλεύρι πάνω σε έργο του Άντι Γουόρχολ

Διαδηλωτές κατά του κλίματος πέταξαν την Παρασκευή αλεύρι πάνω σε ένα σπορ αυτοκίνητο που ζωγράφισε ο Αμερικανός ποπ καλλιτέχνης Άντι Γουόρχολ και το οποίο εκτίθεται στο Μιλάνο.

Είναι η τρίτη φορά αυτό τον μήνα που ακτιβιστές από την ομάδα Ultima Generazione (Τελευταία γενιά) βάζουν στο στόχαστρο εκθέσεις τέχνης.

🇮🇹Climate activists from the group Last Generation have thrown flour over an Andy Warhol artwork in Milan.

They're calling for urgent climate action to address the climate crisis.

Two of them glued themselves to the piece, while the rest blew up paint balloons on the ground. pic.twitter.com/e5IBDWs1eE

