Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο και νοσοκομείο στη Γάζα

Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί-Αραμπί αλλά και ένα σχολείο στη Γαζά χτυπήθηκαν τις τελευταίες ώρες κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε νωρίτερα το νοσοκομείο Αλ-Αχλί-Αραμπί στο κέντρο της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις περίπου 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Εικόνες από το νοσοκομείο, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν διαμελισμένα πτώματα ανάμεσα στα ερείπια και αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων. Ιδιαίτερα σκληρά είναι και τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα.

The Government Media Office: #Israel committed a war crime, targeting the courtyard of the Baptist Hospital.

Hundreds of displaced Gazans had been taking shelter in the courtyard of the hospital thinking that it would be safe because it is a hospital sponsored by Christian… pic.twitter.com/PiZin8jqDH

— Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2023