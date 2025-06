Ισραήλ: Έπληξε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα – Καταστράφηκε το αρχηγείο ασφάλειας του Ιράν

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πέντε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα AH-1 σε αεροπορική βάση στην περιοχή Κερμανσάχ, στη δυτική πλευρά του Ιράν, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Την ίδια ημέρα, μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Πληροφοριών των IDF, πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική ζώνη του Ιράν.

🎯 Approx. 25 fighter jets struck over 40 missile infrastructure components directed toward Israel this morning, including missile storage sites and military operatives of the Iranian Regime.



A loaded and ready-to-launch "Emad" missile launcher was also struck overnight. pic.twitter.com/8oHQYCW2A1