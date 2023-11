Ισραήλ: Δεκάδες νεκροί από τον νέο βομβαρδισμό στην Τζαμπαλίγια, λέει η Χαμάς

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι «δεκάδες» άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον νέο βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, μετά τη χθεσινή, πολύνεκρη επίθεση.

Σύμφωνα με το υπουργείο υπάρχουν «δεκάδες μάρτυρες (σ.σ. νεκροί) και τραυματίες» από τον σημερινό βομβαρδισμό.

⭕ LIVE: Israel hits Jabalia refugee camp in Gaza for the second time, a day after deadly Israeli air attack ⤵ https://t.co/O4JybCLIWo

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023