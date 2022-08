Ισλανδία: Έκρηξη ηφαιστείου κοντά στο Ρέικιαβικ

Μια ηφαιστειακή έκρηξη άρχισε την Τετάρτη κοντά στο Ρέικιαβικ, την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, σε μια ρωγμή από την οποία έβγαινε λάβα κοντά στην τοποθεσία του όρους Φάγκρανταλσφιαλ, όπου ήδη ένα ηφαίστειο είχε εκραγεί το 2021.

Η ρωγμή που βρίσκεται σχεδόν 40 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ, άφηνε να φανούν πίδακες λάβας και να μετατρέπονται σε βράχο που καπνίζει όταν η ύλη ψύχεται.

A volcano has erupted in Iceland near the capital Reykjavik, the Icelandic Meteorological Office (IMO) said as live images on local media showed lava spewing out of a fissure in the ground | Read more: https://t.co/2havx1i8u1 pic.twitter.com/8GvZHrKqZx

— RTÉ News (@rtenews) August 3, 2022