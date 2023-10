Ισημερινός: Πρόεδρος εκλέχθηκε ο μεγιστάνας της μπανάνας – Ο νεότερος στην ιστορία της χώρας

Ο Ντανιέλ Νομπόα, επιχειρηματίας και κληρονόμος μεγιστάνας της μπανάνας, κέρδισε χθες Κυριακή τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Ο Ντανιέλ Νομπόα, θα γίνει ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας, όπως ανακοίνωσε το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE).

Business heir Daniel Noboa is Ecuador's next president, declaring victory as the country's national electoral council said results pointed to an ‘irreversible’ outcome and his rival conceded https://t.co/GG8asujgzs pic.twitter.com/HWg9jWWHaN

— Reuters (@Reuters) October 16, 2023