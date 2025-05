Ισχυρότερη αμυντική συνεργασία συζήτησε ο Ν. Δένδιας με τον υπουργό Βιομηχανίας των ΗΑΕ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Δρ Sultan Bin Ahmed Al Jaber.

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν για την περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών οικοσυστημάτων (ΕΛΚΑΚ – EDGE) των δύο χωρών και την εγκαθίδρυση μακροχρόνιας συνεργασίας στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής αμυντικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΔΠΕΑΔΣ) πρέσβης ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ Παντελής Τζωρτζάκης και αρμόδιοι επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

I welcomed today, at the Ministry of National Defence, Minister of Industry and Advanced Technology of the United Arab Emirates, Dr Sultan Bin Ahmed Al Jaber.



During the cordial meeting, we agreed to further reinforce our Defence Ecosystems (Hellenic Centre for Defence… pic.twitter.com/ZhGVR3M2PM