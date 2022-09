Ισχυρότατος σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε το Μεξικό

Μεγάλος σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:09 ώρα Ελλάδος στο Μεξικό. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 92 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κολίμα και το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 60 χιλιόμετρα.

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι δεν έχει συμβεί τίποτα σοβαρό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Another very strong earthquake 8.1 in Mexico on the same date September 19 as two previous earthquakes. Lost power and communication for a while. This is what it looked like in San Luis Potosí on Roma Norte pic.twitter.com/7J4bgzI7fJ

— tirian (@tirian) September 19, 2022