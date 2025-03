Ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,7 και 7,3 Ρίχτερ σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη – Συγκλονιστικά βίντεο

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή την κεντρική Μιανμάρ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες παρακολούθησης σεισμών, η οποία επηρέασε και την Μπανγκόκ με εκατοντάδες ανθρώπους να ξεχύνονται πανικόβλητοι από τα κτίρια της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης μετά τις δονήσεις.

Scary Video showing the moment a building in the Chatuchak area of #Bangkok collapsed due to earthquake . No reports of casualties yet. #แผ่นดินไหว #Thailand



pic.twitter.com/pelJ3FKtdg