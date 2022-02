Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 58 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου.

#Earthquake 59 km W of #Paphos (#Cyprus) 4 min ago (local time 23:03:46). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/noCRhcJv2a pic.twitter.com/G8dwzi51fC

— EMSC (@LastQuake) February 2, 2022