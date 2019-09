Ισχυροί σεισμοί 5,8 και 5 Ρίχτερ στην Αλβανία

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο σεισμός σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου δυτικά από το Δυρράχιο με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Αυτή την ώρα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων Ανδρέας Ρίζος «η Πυροσβεστική προβαίνει σε ελέγχους στην παλιά πόλη της Κέρκυρας και στο βόρειο συγκρότημα του νησιού».

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. #tërmet – @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN

