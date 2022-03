Νέες εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου – Συνεχίζονται οι συνομιλίες

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ο ρωσοουκρανικός πόλεμος “μετρά” 20 ημέρες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου. Η αιτία τους δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής. Ο δημοσιογράφος είδε στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό όχι μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται, ωστόσο αδυνατούσε να πάει εκεί εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβάλλουν οι ουκρανικές αρχές ως τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Οι εκρήξεις ενίοτε οφείλονται στις συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

