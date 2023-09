Ιρλανδία: Έδωσαν μετάλλια σε όλα τα κορίτσια, εκτός από ένα γιατί… ήταν έγχρωμη – Μία συγγνώμη που ήρθε αργά

Η ιρλανδική ομοσπονδία Γυμναστικής ζήτησε σήμερα (25/9) συγγνώμη για τη ρατσιστική συμπεριφορά μίας εκ των αξιωματούχων της, προς μια νεαρή μαύρη αθλήτρια που έμεινε στο περιθώριο κατά τη διάρκεια μιας τελετής μεταλλίων το 2022.

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε ανεπιφύλακτα συγγνώμη από τη γυμνάστρια και την οικογένειά της για τον πόνο που προκλήθηκε από αυτό το περιστατικό», έγραψε η Gymnastic Ireland σε δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα και γυρίστηκε κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά στο Δουβλίνο το 2022, μία αξιωματούχος της ομοσπονδίας αγνόησε ένα μαύρο κορίτσι που παρατάσσεται δίπλα σε άλλες μικρές αθλήτριες στις οποίες δίνει μετάλλια.

«Αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα δεν έπρεπε να συμβεί και για αυτό λυπούμαστε βαθύτατα», συνεχίζει το σώμα στο δελτίο Τύπου.

Το βίντεο εμφανίστηκε πολλές φορές στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις όπως αυτή της Αμερικανίδας σταρ της γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς, η οποία είπε ότι έστειλε ένα βίντεο υποστήριξης στη νεαρή αθλήτρια:

«Όταν κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, οι γονείς της επικοινώνησαν μαζί μου, ράγισε την καρδιά μου και της έστειλα ένα μικρό βίντεο», έγραψε η τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης στο X (πρώην Twitter).

I have been personally targeted for calling out racists! So I’m sharing this again. Her family wants an official public apology. Do not fall into fake news. No one apologized, according to her mother. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/nG2dddP7VM

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 25, 2023