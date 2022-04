Ηράκλειο: Στη φυλακή ο πατέρας που κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του επί μια 5ετία

Με συνολική ποινής κάθειρξης 8 ετών, τιμωρήθηκε άνδρας από το Ηράκλειο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανακολικής μετά την καταγγελία της κόρης του για σεξουαλική κακοποίηση επί πέντε έτη, δηλαδή από τότε που εκείνη ήταν 12 έως και τα 17 της.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr κοπέλα, η οποία σήμερα είναι 20 ετών, φέρεται να κρατούσε ημερολόγιο στο οποίο κατέγραφε τα όσα βίωνε.

H ποινή επιβάλλεται σχεδόν 12 χρόνια μετά την καταγγελία της κοπέλας.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε γίνει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, ο πατέρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 17 ετών, όμως είχε δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αν και δέχτηκε ότι ο πατέρας τέλεσε τις αποδιδόμενες πράξεις, εντούτοις αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Ο ίδιος επέμενε ότι είναι αθώος και απέδωσε τις σε βάρος του κατηγορίες σε σκευωρία.

Η κοπέλα, η οποία σήμερα είναι 20 ετών, φέρεται να βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει όσα ζούσε λίγο πριν ενηλικιωθεί. Η καταγγελία έγινε το 2010.

Ο δικηγόρος της πολιτικής αγωγής κ. Γιώργος Καρούτσος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, συνιστά δικαίωση για την εντολέα του που έζησε τόση φρίκη μέσα στο ίδιο της το σπίτι και βρήκε το σθένος να «σπάσει» την σιωπή της και να αποκαλύψει όσα βίωνε από τον ίδιο της τον πατέρα.

