ΗΠΑ: Ζευγάρι ομοφύλων βίαζε τα δύο υιοθετημένα αγοράκια του – Καταδικάστηκαν σε 100 χρόνια φυλακή

Σε 100 χρόνια φυλακή ο καθένας, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης με όρους, καταδικάστηκαν στην Ατλάντα των ΗΠΑ οι Ουίλιαμ και Ζάκαρι Ζούλοκ (William και Zachary Zulock) , ένα ζευγάρι ομοφυλόφυλων που είχε υιοθετήσει 2 αγοράκια, τα οποία βίαζε, κακοποιούσε και εξέδιδε σε άλλους παιδόφιλους συστηματικά. Η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε αρκετά χρόνια μετά την υιοθεσία των δύο αγοριών.

Gay couple who showed off picture-perfect family get 100 years in prison for horrific rape of their adopted sons https://t.co/Z7eRSnuCLu pic.twitter.com/5hayiWMVFT

— New York Post (@nypost) December 23, 2024